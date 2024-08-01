Експортерам спростили отримання ліцензій. Тепер їх можна отримати онлайн

Українські експортери отримуватимуть ліцензії в електронній формі - це передбачено змінами до наказу Мінекономіки «Про порядок ліцензування експорту товарів», що є частиною реформи дерегуляції. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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«Нині ми повністю переводимо отримання ліцензій експортерами в електронний формат. Та працюємо над аналогічним спрощенням процедури для імпортерів. Крім того, спрощуємо сам процес отримання дозвільних документів, зменшуючи необхідну кількість документів для подачі на ліцензію», — зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Що передбачають зміни

Зміни до наказу «Про порядок ліцензування експорту товарів» передбачають:

Подання документів та отримання ліцензії в електронній формі. При цьому для підприємців залишається можливість за бажанням подавати документи у паперовому вигляді.

Скорочення переліку документів, які необхідно подати для отримання ліцензії.

Також змінами до наказу оновлено форму заявки на видачу ліцензії, форму ліцензії, інструкції про їх заповнення та положення про порядок ліцензування.

Як отримати ліцензію онлайн

Для отримання ліцензій на експорт товарів з України підприємцям, що обрали електронну форму подачі документів, необхідно перейти у розділ «Зовнішньоекономічна діяльність» на Єдиний державний вебпортал електронних послуг за посиланням.

У власному електронному кабінеті на вебпорталі підприємець має подати в електронному вигляді пакет необхідних документів. Після розгляду документів у встановлені терміни, та в разі ухвалення позитивного рішення ліцензія в електронному вигляді з'явиться в кабінеті заявника.

Якщо людина подає документи в паперовій формі та хоче отримати відповідь на електронну пошту, то такий варіант також передбачений. Для цього підприємець на етапі подання документів повинен надати адресу пошти та вказати, що хоче отримати відповідь саме таким чином.

У Мінекономіки зазначили, що на час дії воєнного стану видача ліцензій на експорт та імпорт товарів відбувається безоплатно. Отже, лист-звернення щодо оформлення ліцензії не потребує додавання гарантії сплати державного збору за її видачу і завантажити пакет документів.