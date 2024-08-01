Прибуток Shell у другому кварталі знизився до $6,3 мільярда

Британо-нідерландська енергетична компанія Shell повідомила про прибуток у другому кварталі в розмірі $6,3 млрд, що на 19% менше порівняно з попередніми трьома місяцями через зниження маржі нафтопереробки та торгівлі нафтою і газом. Хоча цей показник все ще перевищує прогнози аналітиків, повідомляє Reuters.

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Прибуток був майже на 25% вищим, ніж за той самий період рік тому. Результати зросли завдяки значним результатам діяльності у сфері видобутку нафти та газу та роздрібного маркетингу.

Зростання акцій Shell

Акції Shell зросли на 1,4% станом на 12:08 за київським часом.

Shell повідомила, що досягла скорочення витрат на $700 млн у першій половині 2024 року, що призвело до загального скорочення витрат до $1,7 млрд з 2022 року в рамках цільової економії від $2 до $3 млрд до 2025 року.

Компанія також заявила, що викупить акції ще на $3,5 млрд протягом наступних трьох місяців за такою ж швидкістю, як і в попередньому кварталі. Вона залишила свої дивіденди незмінними на рівні 34 центів на акцію.

Що у інших компаній

Також повідомляється, що провідні європейські нафтогазові компанії в цьому кварталі знижують маржу переробки в Європі після двох років великих прибутків.

У вівторок ВР підвищила свої дивіденди на 10% після прогнозованого прибутку в $2,8 млрд. Минулого тижня французька компанія TotalEnergies повідомила про падіння прибутку у другому кварталі на 6% через зниження маржі нафтопереробки.

Американські компанії Exxon Mobil і Chevron звітують у п'ятницю.