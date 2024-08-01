Українські мобільні оператори «Київстар», Vodafone та lifecell зробили спільну заяву щодо вимоги Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій з забезпечення 10 годин роботи мережі під час блекаутів. Виконати рішення НЦУ буде вкрай складно. Про це ідеться у заяві операторів, пише Forbes.ua.
Мобільні оператори зробили спільну заяву щодо забезпечення 10 годин роботи мережі під час блекаутів
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Заява операторів
Забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом 10 годин під час блекаутів вкрай складно, ідеться в заяві «Київстару», Vodafone та lifecell.
«Вимоги НЦУ потребують чіткої взаємодії з енергетиками й повної перебудови інфраструктури в частині енергозабезпечення та розміщення обладнання», — зазначається у реакції операторів.
Для виконання вимог операторам потрібна електроенергія протягом часу, необхідного для повного заряджання акумуляторів, ідеться у заяві. Для цього потрібні дозволи від обленерго на збільшення потужності. Для зарядки акумуляторів, які будуть живити базові станції протягом 10 годин, потрібно близько 2,8 ГВт*год електроенергії на добу, зазначається у заяві.
«Для цього потрібно задіяти потужність по суті одного енергоблоку АЕС», — додається у заяві.
На виконання вимог НЦУ також впливає нестача фахівців для обслуговування акумуляторів та генераторів та їхнє бронювання.
«За приблизними підрахунками, потрібно додатково найняти десятки тисяч працівників», — ідеться у заяві.
Також будівельні й санітарні норми забороняють встановлювання генераторів та акумуляторів на дахах будівель, де розташовано більшість базових станцій, зазначається у заяві компаній.
Виконання вимог ускладнюється недостатньою на ринку кількістю акумуляторів та генераторів, необхідністю закуповувати їх за кордоном, ускладнена логістика і тривалий час поставок з-за кордону, ідеться у заяві.
Також впливає процедура оренди державного та комунального майна, щоб розширювати площу, необхідну для додаткових шаф з батареями, ідеться у заяві. «Розширення орендованої площі вимагає участі в аукціонів на Prozorro і займає у середньому 6 місяців», — додається у заяві.
Також під час блекаутів навантаження базових станцій зростає подекуди у 3−4 рази, що впливає на швидкість та якість інтернету, а інколи і на його доступність, оскільки більш пріоритетним є голосовий звʼязок, ідеться у заяві.
«Під час знеструмлень неможливо забезпечити показники якості, про які йдеться в розпорядженні», — додається там.
Нагадаємо
Постанова НЦУ зобов’язує мобільних операторів до 1 лютого 2025 року обладнати 100% базових станцій генераторами та акумуляторами, гарантуючи 10 годин безперебійної роботи мережі під час блекаутів.
Також до 1 грудня 2024-го оператори на 25% своїх базових станцій мають забезпечити безперебійну роботу на 72 години.
Коментарі - 4
и совершенно другое дело внедрить в жизнь отфонарные требования,
изложенные на одном листе бумаги…
А абонка, так, постійно підвищується.
В Європі від 5 євро можна отримати пристойні умови, кучу гб та хвилин, смс, і покриття 5ж, і роумінг по всій Європі без додаткових умов. а нам все ще ллють у вуха «потрібні європейські ціни»…