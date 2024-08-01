Укрзалізниця з 10 серпня змінює розклад потягів з Києва до Перемишля

АТ «Укрзалізниця» внесла зміни у розклад руху двох потягів Інтерсіті+, які прямують з Києва до польського Перемишля. Це має зменшити ризик затримок при проходженні кордону. Про це повідомляє пресслужба компанії.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як зміниться розклад

Починаючи з 10 серпня:

потяг № 715 Київ — Перемишль відправлятиметься з Києва об 11:26 замість 11:59.

потяг № 705 Київ — Перемишль відправлятиметься о 19:19 замість 20:05.

Зазначається, що час прибуття обох потягів до Перемишля не зміниться, а додатковий час буде використаний для збільшення зупинки на станції Львів для проведення прикордонного-митного контролю.

Деталі про стиковки поїздів у Перемишлі можна подивитися на порталі УЗ. Через інтенсивність руху на пересадку радять закладати не менше 2−2,5 години.