АТ «Укрзалізниця» внесла зміни у розклад руху двох потягів Інтерсіті+, які прямують з Києва до польського Перемишля. Це має зменшити ризик затримок при проходженні кордону. Про це повідомляє пресслужба компанії.
1 серпня 2024, 14:10
Укрзалізниця з 10 серпня змінює розклад потягів з Києва до Перемишля
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Як зміниться розклад
Починаючи з 10 серпня:
- потяг № 715 Київ — Перемишль відправлятиметься з Києва об 11:26 замість 11:59.
- потяг № 705 Київ — Перемишль відправлятиметься о 19:19 замість 20:05.
Зазначається, що час прибуття обох потягів до Перемишля не зміниться, а додатковий час буде використаний для збільшення зупинки на станції Львів для проведення прикордонного-митного контролю.
Деталі про стиковки поїздів у Перемишлі можна подивитися на порталі УЗ. Через інтенсивність руху на пересадку радять закладати не менше 2−2,5 години.
Джерело: Мінфін
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