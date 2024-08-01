Українці в Німеччині та Нідерландах: скільки повернуться додому (опитування)

Майже третина українців у Німеччині (32%) має намір залишитися там на кілька років. Ще майже чверть респондентів (24%) — хоча б на рік. Про намір залишитися назавжди повідомили 8% респондентів. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Міграційною платформою EWL разом з Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Повернення українців

У Нідерландах 44% громадян України мають намір залишитися в країні на кілька років. Понад п’ята частина респондентів (21%) планує залишитися хоча б на рік і лише 6% планують залишитися назавжди.

Однак слід зазначити, що існує значний відсоток тих, хто не визначився: 18% — у Німеччині та 19% — у Нідерландах не ухвалили рішення, залишатися на довший період у своїй поточній країні проживання чи повернутися на Батьківщину.

Що спонукає до повернення

Спонукати українців повернутися з Німеччини додому може кілька чинників. Майже половина (48%) респондентів назвали вищу оплату праці та кращі умови праці в Україні.

Крім того, важливими мотиваторами виявилися перспектива вступу України до НАТО (46%) і можливість возз'єднатися з родиною (42%). Для українців у Нідерландах найпоширенішими чинниками стали покращення умов праці (63%), впровадження реформ у сфері безпеки (41%) та реформ системи правосуддя (38%).

Які мотиви залишитися

Серед мотивів залишитися в Німеччині респонденти вказують: полегшення для громадян України в державі перебування (36%), наявність родичів і друзів (34%), спрощений процес легального оформлення дозволу на проживання та роботу (31%) та допомога в оплаті житла (29%).

Серед причин, що спонукають залишитися в Нідерландах, громадяни України називають: спрощену процедуру легалізації проживання та працевлаштування (61%), полегшення дляукраїнців (45%) та покриття витрат на проживання в Нідерландах (32%).

Також автори дослідження дослідили причини, які знеохочують громадян України залишатися в Німеччині та Нідерландах. Головні — бажання повернутися додому в Україну (71% у Німеччині, 53% у Нідерландах), погане знання мови країни перебування (41% у Німеччині, 47% у Нідерландах), а також турбота про родичів, які залишилися на батьківщині (37% у Німеччині, 32% у Нідерландах).

Як проводили опитування

У дослідженні «Розкрити потенціал: громадяни України в Німеччині та Нідерландах» взяли участь усі громадяни України, які проживають у цих країнах, як трудові мігранти, так і воєнні біженці.