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1 серпня 2024, 12:45

Adidas відзвітувала про зростання прибутку за II квартал

Компанія Adidas повідомила, що її виторг за другий квартал, отриманий в північноамериканському регіоні (якщо не брати до уваги показники Yeezy), збільшився рік до року. Цей підйом був забезпечений підвищенням як гуртової, так і роздрібної торгівлі. Разом з Yeezy незалежні від коливань курсів валют продажі у Північній Америці (другий серед найбільших ринків компанії після європейського) за квітень-червень просіли на 8%, до €1,3 мільярда. Інформацію передають аналітики LBLV.

Компанія Adidas повідомила, що її виторг за другий квартал, отриманий в північноамериканському регіоні (якщо не брати до уваги показники Yeezy), збільшився рік до року.

Adidas повідомила, що її просідання було обумовлене ​​виключно сильним скороченням бізнесу Yeezy. При цьому вона не уточнила, наскільки збільшився продаж без урахування цієї лінійки. В рамках реформи, що проводиться CEO компанії Бьорном Гульденом, вона намагається розпродати пов'язані з Yeezy активи, які залишилися після припинення співпраці з Каньє Вестом. Водночас вона прагне просувати свій бренд через популярні стилі ретро.

У I кварталі на бізнесі Adidas у північноамериканському регіоні все ще відбивався значний рівень запасів. Але компанія повідомила, що її загальні запаси до кінця червня впали на 18% рік до року, до 4,5 мільярда євро.

Adidas зберігає віру у свою здатність досягти річних цілей

Продаж одягу за квартал збільшився на 6% завдяки значному зростанню показника футболок. Adidas займалася їхнім збутом з нагоди Кубка Європи та Кубка Америки. У європейському регіоні незалежні від валютного курсу продажі фірми у II кварталі збільшилися на 19% рік до року, до €1,9 мільярда.

Гульден зазначив, що в останньому кварталі було зафіксовано позитивну динаміку у сфері одягу. Adidas покращила прогноз на рік, а також у середині липня повідомила, що її показники за II квартал виявилися вищими за очікувані. Цьому сприяли велика популярність кросівок Samba та Gazelle, а також нижчі продажі Nike, повідомляють на lblv.com фахівці.

Adidas все ще чекає, що динаміка курсів валют значно впливатиме на її прибутковість у 2024-му. Водночас вона вважає, що, як і раніше, здатна досягти рентабельності операційного прибутку на рівні 10%.


Олександр Зоря, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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