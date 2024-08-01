Компанія Adidas повідомила, що її виторг за другий квартал, отриманий в північноамериканському регіоні (якщо не брати до уваги показники Yeezy), збільшився рік до року. Цей підйом був забезпечений підвищенням як гуртової, так і роздрібної торгівлі. Разом з Yeezy незалежні від коливань курсів валют продажі у Північній Америці (другий серед найбільших ринків компанії після європейського) за квітень-червень просіли на 8%, до €1,3 мільярда. Інформацію передають аналітики LBLV.
Adidas відзвітувала про зростання прибутку за II квартал
Adidas повідомила, що її просідання було обумовлене виключно сильним скороченням бізнесу Yeezy. При цьому вона не уточнила, наскільки збільшився продаж без урахування цієї лінійки. В рамках реформи, що проводиться CEO компанії Бьорном Гульденом, вона намагається розпродати пов'язані з Yeezy активи, які залишилися після припинення співпраці з Каньє Вестом. Водночас вона прагне просувати свій бренд через популярні стилі ретро.
У I кварталі на бізнесі Adidas у північноамериканському регіоні все ще відбивався значний рівень запасів. Але компанія повідомила, що її загальні запаси до кінця червня впали на 18% рік до року, до 4,5 мільярда євро.
Adidas зберігає віру у свою здатність досягти річних цілей
Продаж одягу за квартал збільшився на 6% завдяки значному зростанню показника футболок. Adidas займалася їхнім збутом з нагоди Кубка Європи та Кубка Америки. У європейському регіоні незалежні від валютного курсу продажі фірми у II кварталі збільшилися на 19% рік до року, до €1,9 мільярда.
Гульден зазначив, що в останньому кварталі було зафіксовано позитивну динаміку у сфері одягу. Adidas покращила прогноз на рік, а також у середині липня повідомила, що її показники за II квартал виявилися вищими за очікувані. Цьому сприяли велика популярність кросівок Samba та Gazelle, а також нижчі продажі Nike, повідомляють на lblv.com фахівці.
Adidas все ще чекає, що динаміка курсів валют значно впливатиме на її прибутковість у 2024-му. Водночас вона вважає, що, як і раніше, здатна досягти рентабельності операційного прибутку на рівні 10%.
Олександр Зоря, фінансовий аналітик LBLV