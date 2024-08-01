Курс валют на 1 серпня: долар в банках додав чотири копійки, євро — 10 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та додав 4 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу додав 5 копійок. Євро подорожчало на 4 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,90−41,39 грн. Євро купують за 44,30 грн, а продають за 44,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,30−41,45, євро — 44,79−45,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,09−41,12 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,45−44,47 грн/євро.

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