Болгарія продовжила програму підтримки українських біженців до кінця року

Тимчасовий уряд Болгарії продовжив до кінця 2024 року схему державної підтримки для розміщення українців, які отримали тимчасовий захист, рятуючись від розв'язаної росією повномасштабної війни. Про це пише biz.censor.net з посиланням на The Sofia Globe.

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Допомога біженцям

Схема допомоги, яка передбачає державні виплати на проживання, вперше була запроваджена 2022 року й мала закінчитися 31 липня 2024 року.

Однак тепер її продовжено до 31 грудня 2024 року «відповідно до чинних умов».

З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році до Болгарії в'їхало загалом 2 454 748 українців.

Загалом Болгарія зареєструвала 181 868 за схемою тимчасового захисту ЄС. Загалом у Болгарії залишаються 55 302 особи, а за державною схемою влаштовано 6 081.