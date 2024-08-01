Тимчасовий уряд Болгарії продовжив до кінця 2024 року схему державної підтримки для розміщення українців, які отримали тимчасовий захист, рятуючись від розв'язаної росією повномасштабної війни. Про це пише biz.censor.net з посиланням на The Sofia Globe.
1 серпня 2024, 11:04
Болгарія продовжила програму підтримки українських біженців до кінця року
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Допомога біженцям
Схема допомоги, яка передбачає державні виплати на проживання, вперше була запроваджена 2022 року й мала закінчитися 31 липня 2024 року.
Однак тепер її продовжено до 31 грудня 2024 року «відповідно до чинних умов».
З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році до Болгарії в'їхало загалом 2 454 748 українців.
Загалом Болгарія зареєструвала 181 868 за схемою тимчасового захисту ЄС. Загалом у Болгарії залишаються 55 302 особи, а за державною схемою влаштовано 6 081.
Джерело: Мінфін
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