Нова пошта зменшила чистий прибуток на 38% у першому півріччі

За підсумками шести місяців 2024 року чистий прибуток Нової пошти зменшився на 38% до 1,49 млрд грн, про це свідчить неконсолідована звітність компанії. У першому півріччі минулого року чистий прибуток компанії зріс майже в пʼять разів, до 2,4 млрд грн, пише Forbes.ua.

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Що відомо

У першому півріччі неконсолідований чистий дохід від реалізації продукції зріс на 20% до 20,12 млрд грн.

Валовий прибуток компанії зріс на 9% і становив у січні-червні 3,87 млрд грн.

Прибуток компанії від операційної діяльності за цей період зменшився майже на 9%, до 1,68 млрд грн.