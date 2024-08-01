Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано близько 6,4 тис. нових легкових авто. Це на 20% більше ніж торік, повідомляє Укравтопром.
1 серпня 2024, 10:02
Ринок нових авто: У липні купівля зросла на 24%. Найчастіше обирають Renault Duster
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Ринок нових авто
Відносно червня 2024 року споживча активність на авторинку збільшилась на 24%. До речі, в цьому році більше автомобілів купували тільки у березні.
Топ-5 авто
Лідерство на ринку нових авто продовжує утримувати японська марка Toyota. У липні 1024 нових авто цієї марки поповнили український автопарк.
- Другим за популярністю брендом, як і у червні, залишається BMW — 628 од.
- Третій результат у Renault — 587 од.
- Також в топ-5 липня потрапили Skoda (378 од.) та VW (334 од).
- Бестселером місяця знову став Renault Duster (541 од).
Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано понад 39,2 тис. нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.
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Джерело: Мінфін
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