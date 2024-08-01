Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 370 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 579 490 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
1 серпня 2024, 8:10
Втрати ворога за 31 липня: 1370 російських окупантів, 9 танків та 115 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 579490 (+1370) осіб,
- танків — 8399 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 16203 (+42) од,
- артилерійських систем — 16119 (+33) од,
- РСЗВ — 1132 (+1) од,
- засоби ППО — 907 (+0) од,
- літаків — 363 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12968 (+115),
- крилаті ракети — 2407 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 21816 (+77) од,
- спеціальна техніка — 2713 (+16)
Джерело: Мінфін
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