З початку 2024 року організатори земельних торгів в системі Прозорро.Продажі заробили понад 1 млрд грн

1 млрд гривень — результат земельних онлайн-аукціонів в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі з початку 2024 року. Ці кошти надійшли до бюджетів різних рівнів за підсумками понад 5.3 тис. торгів. Про це йдеться у повідомленні Прозорро.Продажі.

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Скільки продали землі

Цьогоріч організатори вже продали на понад 497,5 млн гривень не сільгоспділянок державної та комунальної власності та приватних с/г земель.

Ще понад 188,4 млн гривень принесла реалізація арештованої землі. Дохід з оренди ділянок усіх типів від початку року складає майже 358,2 млн гривень на рік.

З 1 січня в системі відбулися земельні торги, які оголосили понад 1.2 тис. організаторів. Це громади, приватні та державні виконавці, що реалізують арештовані ділянки, та приватні власники. За землі на е-аукціонах позмагалися майже 7.4 тис. учасників. В середньому конкуренція на торгах складає майже 3 учасники. За результатами онлайн-аукціонів ціна ділянок зросла в понад 1.5 рази.

Де найбільше реалізували ділянок

Найбільше ділянок з початку року реалізували на Дніпропетровщині — 669 успішних аукціонів. Лідерами за кількістю завершених земельних торгів також є Львівщина — 463 аукціони, Одещина — 430, Черкащина — 417, Кіровоградщина — 302.

Понад дев’ять сотень торгів перебувають на етапі закриття угод і можуть поповнити бюджети різних рівнів ще на понад 247 млн гривень. Для продажу та оренди в системі доступні майже 2.4 тис. ділянок загальною стартовою вартістю понад 912.9 млн гривень.

Нагадаємо

Онлайн-аукціони з реалізації землі в системі Прозорро.Продажі відбуваються з жовтня 2021 року. За законодавством комунальні, державні та арештовані землі реалізуються виключно через електронні торги.

Продаж державних та комунальних земель с/г призначення відповідно до Земельного кодексу залишається забороненим.