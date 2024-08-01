Послугою шерингу автомобіля в застосунку «Дія» скористалися вже понад 400 тис. разів. Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ.
1 серпня 2024, 9:23
Шеринг авто в «Дії»: послугою скористалися вже понад 400 тис. разів
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Що відомо
Заявку на отримання послуги може подати як власник транспортного засобу, так і людина, що користуватиметься авто — належний користувач.
Власник передає право керувати своїм транспортом, але без можливості ним розпоряджатися. У такому випадку відповідальність за свою поведінку на дорозі несе саме належний користувач.
Отримати послугу можна у сервісних центрах МВС, через «Кабінет водія» та застосунок «Дія».
Нагадаємо
У квітні минулого року в застосунку «Дія» розширили функцію шерингу авто — тепер автівкою можна не тільки поділитися, а ще й скасувати шеринг, якщо такої потреби більше немає.
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Джерело: Мінфін
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