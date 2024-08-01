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1 серпня 2024, 8:41

На 5% менше ніж минулоріч: яким був експорт IT-послуг у першому півріччі 2024

У червні цьогоріч обсяг IT-експорту зменшився на 8,6% і становив $512 мільйонів. Українській економіці це принесло на $48 мільйонів менше ніж у травні. Повідомляє Львівський IT Кластер з посиланням на дані НБУ.

Український експорт IT-послуг у червні знизився на 11% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становив $512 млн.
Фото:depositphotos

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Падіння експорту

Крім того, ці показники на 10,6% або ж на $61 мільйони менші у порівнянні з червнем 2023.

У другому кварталі 2024 року показники IT-виручки зменшилися на $85 млн або ж 5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. І становили $1617 мільйонів. Втім, його результати дещо більші, порівняно з попереднім кварталом: на $26 мільйонів (1,6%).

Сукупна експортна виручка ІТ-послуг у першому півріччі поточного року становить майже $3,2 мільярди. Це на 5,3% менше ніж в аналогічний період у 2023, що у доларовому еквіваленті $169 мільйонів. Частка комп’ютерних послуг в структурі експорту всіх послуг України за перші 6 місяців року — 37,9%.

Загальний експорт усіх послуг України у першому півріччі 2024-го склав $8,5 мільярдів. Це на 6,2% більше ніж в аналогічний період у 2023 році.

Нагадаємо

За останні 10 років експорт українських ІТ-послуг щорічно зростав на 20−30%. У 2023 році він скоротився на 8,4% — до $6,7 млрд в порівнянні з 2022 роком, коли цей показник досяг рекордних $7,3 млрд.

У 2023 році експорт українських IT-послуг становив у середньому $560 млн на місяць, що на майже 9,3% менше, ніж у 2022 році.

Основні країни-партнери України — США, Мальта, Велика Британія, Кіпр та Ізраїль.

Джерело: Мінфін
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