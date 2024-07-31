До закриття міжбанку курс долара зріс на 17 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 26 копійок у купівлі та у продажу.
31 липня 2024, 17:37
Курс валют на вечір 31 липня: на міжбанку долар зріс на 17 копійок, а євро на 26 копійок
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Відкриття 31 липня
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Закриття 31 липня
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Зміни
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40,92/40,95
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41,09/41,12
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17/17
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44,30/44,31
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44,56/44,57
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26/26
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,90−41,35 грн. Євро купують за 44,30 грн, а продають за 44,85 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,30−41,40, євро — 44,75−44,95 грн.
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Джерело: Мінфін
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