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31 липня 2024, 15:33

Прибуток Microsoft зріс на 10% завдяки серверним продуктам

Microsoft опублікувала звіт за IV квартал 2024 фінансового року. Серверний бізнес компанії на висоті, однак продажі пристроїв падають, а ігровий бізнес тримається на Activision Blizzard. Про це повідомляє The Verge, передає mezha.media.

Microsoft опублікувала звіт за IV квартал 2024 фінансового року.

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Квартальні результати

Загалом в останньому кварталі 2024 фінансового року Microsoft отримала $64,7 мільярда доходу та прибуток у розмірі $22 мільярдів. Дохід зріс на 15% у порівнянні з тим же періодом минулого року, а прибуток — на 10%.

Intelligent Cloud, частина бізнесу компанії, до якої також входять серверні продукти, принесла $28,5 мільярдів доходу, що на 19% більше, ніж у той же період минулого року. Загалом зараз ця частина бізнесу відповідає за 45% всього доходу компанії. Хмарні пропозиції та Office також виросли на 12% та 13% відповідно.

Деякі статті доходів впали

Справи в інших напрямках дещо гірші. Дохід від продажу ліцензій Windows виріс на 4% завдяки тому, що постачання комп’ютерів росте три квартали поспіль. Однак із власними пристроями у Microsoft справи не дуже — дохід від Surface впав на 11% у порівнянні з минулим роком. Востаннє дохід від пристроїв був на підйомі у III кварталі 2023 фінансового року, який закінчився у вересні 2022 року.

Щодо ігрового бізнесу, то все добре з контентом і сервісами, куди зокрема входить Xbox Game Pass. Дохід від цієї частини зріс на 61%, однак 58% з цього з’явилося завдяки Activision Blizzard, тож приріст складає лише 3%. А от де все геть погано, так це з продажами консолей, дохід від яких впав на 42%.

Загалом дохід від ігрового бізнесу виріс на 44%, однак ключовим фактором для такого приросту є Activision Blizzard. Придбана минулого року ігрова компанія продемонструвала 48% приросту, а отже без неї дохід від ігрового бізнесу Microsoft впав би на 4%. Така ж ситуація складалася у III кварталі.

Джерело: Мінфін
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