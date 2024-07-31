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31 липня 2024, 15:40

Протягом 10 років відносини між власниками с/г землі і орендарями кардинально зміняться — експерти

Відносини на ринку землі між орендарями та орендодавцями кардинально зміняться протягом найближчих 10 років. Такі висновки оприлюднили експерти під час конференції Agro Invest Day.

Відносини на ринку землі між орендарями та орендодавцями кардинально зміняться протягом найближчих 10 років.
Фото:depositphotos

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За даними учасників конференції, зараз індексація орендної плати відбувається несистемно.

Володимир Нагорний, керівник земельних та майнових відносин МХП, співвласник земельної агенції «Володар» каже: якщо землі знаходяться в кукурудзяному поясі, то орендарі переглядають розмір орендної плати практично кожного року. В інших випадках, це може відбуватись раз на 2−3 роки.

«Якщо економічна ситуація сприятлива, буває, що умови аграрії переглядають й два рази на рік. Це ризик (для інвестора — прим. ред), оскільки такі умови прописані в типовому договорі, і ти майже не можеш його змінити, можеш приєднатися, або ні», — каже Володимир Нагорний.

«В цих договорах є право, але нема зобов'язань, так склався ринок. Дійсно, аграрні компанії можуть переглядати такі договори і раз на рік, і раз на 5 років. Стандарт ринку зараз те, що індексацію орендарі прописувати не хочуть», — каже Андрій Усенко, СЕО та співзасновник «Твоє Коло», співвласник КУА «Профіт». Варіант виходу — намагатися укладати зобов'язання окремим договором, вважає він.

«Зараз у нас ринок агрокомпаній — це факт. Але якщо дивитись на статистику „переходу“ земельних ділянок ми розуміємо, що в найближчі 5−7 років ситуація на ринку зазнає суттєвих змін. Як тільки з'явиться велика критична маса інвесторів, підхід до формування оренди зміниться», — переконаний експерт із земельних інвестицій, автор проєкту «Ґрунтовно» — земельний інвестиційний фонд Сергій Крамаренко.

«Яку б стратегію інвестування у землю ми не обрали, необхідно розуміти, що ринок зараз знаходиться в пів метрі від старту. Це напрямок, в якому тільки починають формуватись правила, через 10 років все зміниться», — погоджується співзасновник сервісу земельних інвестицій «Земінвест», експерт з аграрного бізнесу та практикуючий адвокат Олександр Чорний.

Передісторія

Нагадаємо, український ринок землі запрацював 1 липня 2021 року. На першому етапі доступ до ринку отримали фізособи, які мали можливість придбати не більше 100 га землі. Другий етап розпочався з 1 січня 2024 року. Він передбачає участь юридичних осіб, які отримали право придбавати до 10 тис. га у власність.

Agro Invest Day

Agro Invest Day відбулась 11 липня 2024 року. Організаторами конференції виступили сайти Мінфін та Finance.ua, а також Біржовий університет та компанія «Твоє коло».

До проведення конференції також долучилися партнери: аналітичний центр при Київській школі економіки KSE Institute, сервіс інвестицій у землю Zeminvest, YouTube-канал про найпривабливіші пропозиції для інвестування УкрІнвестКлуб, сервіс для купівлі та продажу землі Kupy Pai, онлайн-ресурс AgroPortal.ua.

Джерело: Мінфін
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