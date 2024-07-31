Протягом 10 років відносини між власниками с/г землі і орендарями кардинально зміняться — експерти

Відносини на ринку землі між орендарями та орендодавцями кардинально зміняться протягом найближчих 10 років. Такі висновки оприлюднили експерти під час конференції Agro Invest Day .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За даними учасників конференції, зараз індексація орендної плати відбувається несистемно.

Володимир Нагорний, керівник земельних та майнових відносин МХП, співвласник земельної агенції «Володар» каже: якщо землі знаходяться в кукурудзяному поясі, то орендарі переглядають розмір орендної плати практично кожного року. В інших випадках, це може відбуватись раз на 2−3 роки.

«Якщо економічна ситуація сприятлива, буває, що умови аграрії переглядають й два рази на рік. Це ризик (для інвестора — прим. ред), оскільки такі умови прописані в типовому договорі, і ти майже не можеш його змінити, можеш приєднатися, або ні», — каже Володимир Нагорний.

«В цих договорах є право, але нема зобов'язань, так склався ринок. Дійсно, аграрні компанії можуть переглядати такі договори і раз на рік, і раз на 5 років. Стандарт ринку зараз те, що індексацію орендарі прописувати не хочуть», — каже Андрій Усенко, СЕО та співзасновник «Твоє Коло», співвласник КУА «Профіт». Варіант виходу — намагатися укладати зобов'язання окремим договором, вважає він.

«Зараз у нас ринок агрокомпаній — це факт. Але якщо дивитись на статистику „переходу“ земельних ділянок ми розуміємо, що в найближчі 5−7 років ситуація на ринку зазнає суттєвих змін. Як тільки з'явиться велика критична маса інвесторів, підхід до формування оренди зміниться», — переконаний експерт із земельних інвестицій, автор проєкту «Ґрунтовно» — земельний інвестиційний фонд Сергій Крамаренко.

«Яку б стратегію інвестування у землю ми не обрали, необхідно розуміти, що ринок зараз знаходиться в пів метрі від старту. Це напрямок, в якому тільки починають формуватись правила, через 10 років все зміниться», — погоджується співзасновник сервісу земельних інвестицій «Земінвест», експерт з аграрного бізнесу та практикуючий адвокат Олександр Чорний.

Передісторія

Нагадаємо, український ринок землі запрацював 1 липня 2021 року. На першому етапі доступ до ринку отримали фізособи, які мали можливість придбати не більше 100 га землі. Другий етап розпочався з 1 січня 2024 року. Він передбачає участь юридичних осіб, які отримали право придбавати до 10 тис. га у власність.

Agro Invest Day

Agro Invest Day відбулась 11 липня 2024 року. Організаторами конференції виступили сайти Мінфін та Finance.ua, а також Біржовий університет та компанія «Твоє коло».

До проведення конференції також долучилися партнери: аналітичний центр при Київській школі економіки KSE Institute, сервіс інвестицій у землю Zeminvest, YouTube-канал про найпривабливіші пропозиції для інвестування УкрІнвестКлуб, сервіс для купівлі та продажу землі Kupy Pai, онлайн-ресурс AgroPortal.ua.