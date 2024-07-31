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31 липня 2024, 14:16

На вартість землі вплинуть нові ділянки від Фонду Держмайна — експерт

Ціни на чорноземи в центральній Україні варіюються від $2 до $2,9 тис. за га. Такі дані навели експерти земельного ринку під час конференції Agro Invest Day.

Ціни на чорноземи в центральній Україні варіюються від $2 до $2,9 тис.

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Такі ціни, за словами учасників ринку, актуальні за низки умов. «Це договори оренди 5−6 років і це договори оренди «без кабали», — уточнює щодо середніх цін по ринку експерт із земельних інвестицій, автор проєкту «Ґрунтовно» — земельний інвестиційний фонд Сергій Крамаренко.

Основний чинник, який зараз впливає на формування ціни на землю, є вартість її оренди, вважають експерти. Як уточнив керівник земельних та майнових відносин МХП, співвласник земельної агенції «Володар» Володимир Нагорний, розмір орендної плати напряму залежить від цін на с/г культури.

«Сотні років орендна плата рахувалась як 10% від врожаю. Врожайність стає більше, то й плата буде зростати», — додає Сергій Крамаренко.

Є й інші критерії, від яких залежить ціна землі, говорить СЕО та співзасновник «Твоє Коло», співвласник КУА «Профіт» Андрій Усенко.

«Головні — це конкуренція і строк договору оренди, який переходить від покупця до продавця. І на ці фактори потрібно зважати», — пояснює він.

На ціну вплинуть також й нові площі, які можуть з'явитись на ринку незабаром.

«Ми дуже чекаємо великі ділянки в суборенду від фонду держмайна, які якісно відрізнятимуться від тих, що вже є на ринку, і, ймовірно, будуть цікавіше для великих інвесторів. Тож, подивимось, як ці ділянки вплинуть на ринок та яку динаміку покажуть», — резюмує керівник відділу проєктів Prozorro.Продажі Олександр Лихотоп.

Передісторія

Український ринок землі запрацював 1 липня 2021 року. На першому етапі доступ до ринку отримали фізособи, які мали можливість придбати не більше 100 га землі. Другий етап розпочався з 1 січня 2024 року. Він передбачає участь юридичних осіб, які отримали право придбавати до 10 тис. га у власність.

Agro Invest Day

Agro Invest Day відбулась 11 липня 2024 року. Організаторами конференції виступили сайти Мінфін та Finance.ua, а також Біржовий університет та компанія «Твоє коло».

До проведення конференції також долучилися партнери: аналітичний центр при Київській школі економіки KSE Institute, сервіс інвестицій у землю Zeminvest, YouTube-канал про найпривабливіші пропозиції для інвестування УкрІнвестКлуб, сервіс для купівлі та продажу землі Kupy Pai, онлайн-ресурс AgroPortal.ua.

Джерело: Мінфін
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