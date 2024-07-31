З початку року збиток криптовалютних компаній через хакерів і шахраїв перевищив $1 мільярд

Від початку 2024 року криптоіндустрія зазнала збитків на понад $1,19 млрд через 149 випадків зломів та шахрайств. Про це свідчать дані звіту Immunefi, повідомляє The Block.

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Підсумки з початку року показують зростання випадків злому та шахрайства на 16,3% порівняно з тим самим періодом 2023 року, коли збитки криптовалютних компаній склали $1,02 млрд.

У липні внаслідок 14 інцидентів хакери отримали $269,4 млн. Місяць став другим після травня за сумою збитків.

Більша частина цих втрат припала на злом індійської криптобіржі WazirX на $235 млн, у якому запідозрили північнокорейських хакерів.

Найбільшою подією в DeFi-сегменті стала експлуатація вразливості протоколу LI.FI зі збитками $10 млн.

Цільовими мережами в липні були Ethereum і BNB Chain, на них припало 71,4% загального обсягу втрат.

Експерти Immunefi звернули увагу, що 2024 року злом CeFi-проєктів усе ще залишається найприбутковішим для хакерів — шість інцидентів принесли їм $636 млн. На DeFi нападають частіше, але крадуть менші суми — $554 млн унаслідок 143 атак.