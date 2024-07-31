Словенія перша у ЄС випустила цифрові суверенні облігації

Словенія стала першою країною ЄС, яка випустила суверенні цифрові облігації на 30 млн євро . Про це пише CoinDesk.

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Випуск цифрових бондів проводиться під егідою ЄЦБ та є експериментом.

Для випуску бондів використали технологію блокчейну. Дохідність облігацій — 3,65%, а дата погашення — листопад 2024 року.

Розрахунки за проведені в токенізованих цифрових грошах центрального банку (CBDC) через Банк Франції.

BNP Paribas була однією з перших, хто протестував мережу Canton після її запуску в травні 2023 року з метою створення глобальної міжбанківської блокчейн-мережі.