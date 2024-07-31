SEC подала до суду на засновника BitClout за шахрайство з криптовалютами: що нового на ринку

SEC подала до суду на засновника BitClout за звинуваченням у шахрайстві з криптовалютами

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на засновника криптопроєкту BitClout Надара Аль-Наджі. Його звинуватили в «багатомільйонному шахрайстві з криптовалютами, обмані інвесторів і розкраданні клієнтських коштів».

За даними SEC, з листопада 2020 року засновник BitClout залучив близько $257 млн шляхом продажу незареєстрованих цінних паперів у вигляді нативного токена проєкту BTCLT. Він обдурив інвесторів, використавши частину цих коштів на особисті потреби.

Зокрема, Надар Аль-Наджі витратив близько $7 млн на оренду розкішного особняка в Беверлі-Хіллз, а також щедрі грошові подарунки членам сім'ї.

Паралельно з SEC прокуратура США в Південному окрузі Нью-Йорка також висунула звинувачення проти Надара Аль-Наджі. У позові агентства фігурують його дружина і мати як відповідачі, повідомляється в релізі.

З гаманців криптобіржі Mt. Gox переказали 33 964 BTC

30 липня 2024 року збанкрутіла криптовалютна біржа Mt. Gox відправила 33 964 BTC (приблизно $2,25 млрд) на невідому адресу. Про це свідчать дані Arkham Intelligence.

Також Mt. Gox надіслала 47 229 BTC на свій інший гаманець.

Аналітики компанії Lookonchain зазначили, що з 5 липня з гаманців платформи відправили 61 559 BTC (близько $3,89 млрд) на криптовалютні біржі Bitstamp, Kraken та Bitbank, а також на адресу, що належить SBI VC Trade.

Нагадаємо, 23 липня 2024 року із криптогаманців Mt. Gox вивели біткоїни на $2,85 млрд. Пізніше клієнти криптобіржі Kraken заявили про отримання виплат від Mt. Gox. Криптовалютна біржа Bitstamp також підтвердила отримання коштів від Mt. Gox.

Законопроєкт сенаторки Синтії Ламміс дасть змогу США зберігати біткоїни

Законопроєкт від сенаторки Синтії Ламміс, що готується, дасть можливість США створити резерв першої криптовалюти. Про це повідомляє The Block з посиланням на чорновий документ.

Згідно з попереднім варіантом, ініціатива дістала назву «Закон про стимулювання інновацій, технологій і конкурентоспроможності за допомогою оптимізованих інвестицій у масштабах усієї країни 2024 року» або скорочено «Закон про біткоїн 2024 року».

«Як децентралізований і дефіцитний цифровий актив, біткоїн володіє унікальними властивостями, які доповнюють наявні національні резерви, зміцнюючи позиції долара США у світовій фінансовій системі», — йдеться в законопроєкті.

Ухвалення положень забезпечить створення «програми купівлі» першої криптовалюти, яка дасть змогу купувати не більше ніж 200 000 BTC на рік протягом п’ятирічного періоду — загалом Сполучені Штати зможуть накопичити 1 млн монет.

Ламміс також закликала Міністерство фінансів публікувати квартальні звіти про купівлю цифрових активів і розміщувати їх на своєму вебсайті. Зберігання біткоїнів передбачає дотримання певних вимог, включно з протоколами безпеки.

Розробники Hamster Kombat виділять 60% токенів «тапальщикам»

60% від загального обсягу випущених токенів Hamster Kombat призначено для гравців. Про це йдеться в white paper проєкту, повідомляє The Block.

«Решта призначена для забезпечення ліквідності ринку, партнерств з екосистемою і грантів, винагород та інших цілей», — йдеться в документі.

За словами команди, це буде «найбільший аірдроп в історії». Вона «активно працює» над його запуском. Раніше передбачалося, що роздача відбудеться в липні.

Згідно з white paper, аудиторія гри досягла 300 млн користувачів у 190 країнах. 50 млн із них активні щодня.

Розробники попередили, що венчурні компанії не підтримують Hamster Kombat і, отже, токени можуть зіткнутися з тиском продажів.

У white paper також стверджується, що гра вже досягла прибутковості. У команди «нема потреби продавати токени для оплати рахунків».

Розробники планують не обмежуватися поточним проєктом. Вони назвали його «першим кроком у створенні екосистеми Hamster, яка вийде далеко за рамки поточної гри».