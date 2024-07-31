Курс валют на 31 липня: євро в банках подешевшало на 18 копійок, долар на 5 копійок

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці втратив 5 копійок, а у продажу 1 копійку. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,90−41,35 грн. Євро купують за 44,20 грн, а продають за 44,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,15−41,30, євро — 44,65−44,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,92−40,95 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,30−44,31 грн/євро.

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