Фінзвіт Meta: очікується, що доходи зростуть на 20%

Як очікують аналітики, компанія Meta повідомить про збільшення доходу на 20% у другому кварталі 2024 року. На це вплинули продажі реклами на тлі Олімпійських ігор. Про це повідомляє Reuters.

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Інвесторів водночас цікавить як компанія витратила кошти на впровадження штучного інтелекту. Meta витрачає мільярди на технічну інфраструктуру, яка необхідна для підтримки та розвитку ШІ.

У квітні 2024 року перегляд річних витрат компанії призвів до того, що ринкова капіталізація за один день зменшилася майже на $170 мільярдів. Однак компанія все одне фокусується на тому, щоб розробляти свої великі мовні моделі з відкритим вихідним кодом.

Нещодавно представлена Llama 3.1 — конкурента ChatGPT.

Серед іншого, компанія покращує свої продукти для купівлі реклами, використовуючи для цього ШІ. Штучний інтелект також використовують для того, щоб підвищити рівень залученості користувачів у соціальних мережах.