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31 липня 2024, 9:43

Обсяг продажів NFT у липні досяг мінімуму з листопада 2023 року

Ринок NFT продовжує переживати спад, досягнувши найнижчої точки з листопада 2023 року. У липні 2024 року обсяг продажів склав лише $395,5 мільйона, що є новим мінімумом за останні місяці. Про це повідомляє Іncrypted.

Ринок NFT продовжує переживати спад, досягнувши найнижчої точки з листопада 2023 року.
Фото:incrypted

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Падіння ринку

У липні року обсяг продажів у секторі NFT знову зменшився, продовжуючи спадний тренд, що триває з березня 2024 року. Це також видно на графіках, де зафіксовано постійне зниження обсягу продажів, кількості унікальних покупців і продавців.

Тижневий графік показує, що спад розпочався з середини місяця. Хоча на початку липня були ознаки можливого відновлення після різкого падіння в червні, де обсяг продажів знизився на більш ніж 83% — з $141,6 мільйонів до $23,78 мільйонів.

Загалом у II кварталі 2024 року обсяг продажів упав на 45% порівняно з I кварталом — $2,2 млрд проти $4,1 млрд.

Що стосується кількості трансакцій, липень став третім за величиною місяцем у розрізі цього показника у 2024 році. У цей період було зафіксовано 9,9 млн угод. Для порівняння, у червні — 5,7 млн.

Однак це важко назвати позитивною ознакою, оскільки середня вартість продажу в липні досягла нового мінімуму з вересня 2023 року — $39,56.

NFT-сектор відзначився просіданням основних показників на тлі подальшого зниження порогової вартості токенів із колекцій «блакитних фішок».

Курс криптовалют до долара

Джерело: Мінфін
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