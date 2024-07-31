В Іспанії оштрафували Booking.com на 413 млн євро

Іспанське антимонопольне відомство оштрафувало один із найбільших та найпопулярніших у світі сервісів онлайн-бронювання житла Booking.com на 413,2 млн євро за зловживання домінуючим становищем на ринку країни протягом останніх пʼяти років, пише Reuters .

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Що відомо

Зазначається, що це найбільший штраф, який був коли-небудь накладений в Іспанії за порушення антимонопольного законодавства.

«Через найкраще позиціонування готелів з великою кількістю бронювань на Booking.com інші онлайн-агентства не змогли вийти на ринок або розширитися», — йдеться в заяві CNMC.

За даними CNMC, частка ринку Booking.com в Іспанії, другої за відвідуваністю країни світу після Франції, в останні п'ять років становила від 70% до 90%.

Повідомляється, що Booking.com є домінуючим гравцем у Європі з часткою ринку понад 60%.