Міністерство фінансів 30 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 9,55 млрд грн в еквіваленті, що на 6,01 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 1,45 млрд грн. При цьому Мінфін підвищив ставки. Про це свідчать дані міністерства.
30 липня 2024, 17:57
Мінфін залучив 9,5 мільярда від продажу облігацій
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Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 3,28 млрд грн під 14,65% з погашенням 10 вересня 2025 року (минулого тижня ставка була 14,64%);
- 2,26 млрд грн під 15,50% з погашенням 10 червня 2026 року (минулого тижня ставка була 15,40%);
- 32,26 млн грн під 16,80% з погашенням 9 лютого 2028 року (минулого тижня ставка була 16,76%).
В іноземній валюті:
- $96,66 млн під 4,66% з погашенням 21 серпня 2025 року.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Джерело: Мінфін
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