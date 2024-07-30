Мінфін залучив 9,5 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 30 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 9,55 млрд грн в еквіваленті, що на 6,01 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 1,45 млрд грн. При цьому Мінфін підвищив ставки. Про це свідчать дані міністерства.