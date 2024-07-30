До закриття міжбанку курс долара впав на 1 копійку у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро впало на 6 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
30 липня 2024, 17:29
Курс валют на вечір 30 липня: торги на міжбанку завершились незначним зміцненням гривні
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Відкриття 30 липня
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Закриття 30 липня
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Зміни
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40,93/40,98
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40,92/40,95
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1/3
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44,29/44,34
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44,23/44,25
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6/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,95−41,40 грн. Євро купують за 44,38 грн, а продають за 44,95 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,20−41,31, євро — 44,70−44,85 грн.
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Джерело: Мінфін
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