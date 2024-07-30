Електромобілі з Китаю б'ють рекорди продажів у Європі

У червні китайські бренди захопили 11% європейського ринку електромобілів, зафіксувавши рекордну кількість реєстрацій. Про це повідомляє Bloomberg.

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За даними аналітиків дослідницької компанії Dataforce, лідирує за кількістю нових реєстрацій китайська SAIC Motor Corp.

Загалом китайські бренди зареєстрували понад 23 000 електромобілів по всьому регіону протягом місяця, що є найвищим показником за всю історію.

Їх послідовний стрибок на 72% вдвічі перевищив загальний приріст європейських реєстрацій електромобілів за червень.

Чи вдасться зберегти зростання обсягів, буде предметом пильного спостереження в найближчі місяці, коли додаткові мита ЄС на авто з Китаю набудуть чинності.

Мита ЄС накладають на SAIC додатковий збір у розмірі 38%, тоді як BYD заплатить додаткові 17% до існуючого 10% мита.

Автовиробники поспішають розгорнути виробництво електромобілів у Європі, щоб уникнути нових мит, тоді як напруженість у відносинах між Пекіном і Брюсселем ризикує перерости в торговельну війну.

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