Вартість автогазу в Україні продовжує зростати

З 22 по 29 липня вартість скрапленого газу в роздробі зросла на 62 коп./л, до 27,98 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95», повідомляє enkorr.

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Минулого тижня преміуммережі — ОККО і WOG — знову збільшили вартість пального на 50 коп./л, до 28,99 грн/л і 28,98 грн/л відповідно. Вартість газу в SOCAR збільшилася на 1 грн/л, до 28,99 грн/л, наздогнавши вартість своїх конкурентів у сегменті.

Майже наздогнав «мейджорів» «Приват», що підвищив ціни за тиждень на 1,13 грн/л, до 28,93 грн/л. До цін у преміальних мережах також зросла вартість газу у дніпропетровського оператора Neftek (28,99 грн/л, + 1 грн/л).

Тим часом мережа VST у Дніпропетровській і Хмельницькій областях знизила ціни на ресурс на 50 коп./л.

Ціни в роздробі продовжують збільшуватися вслід за гуртовими, які після аукціону УЕБ 24 липня досягли найбільших показників із початку березня цього року.

Так, за тиждень гуртові ціни на газ зросли на 970 грн/т (52 коп./л), до 45 340 грн/т (24,5 грн/л), але в місячній динаміці приріст становив 6 830 грн/т (3,69 грн/л), що поки позначилося на стелах зростанням на 1,38 грн/л.

Зміна цін на автогаз

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 22 по 29 липня 2024 р., грн/л: