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30 липня 2024, 14:56

Raiffeisen Bank скорочує російський бізнес

Австрійський Raiffeisen Bank International заявив, що продовжить скорочувати свій великий та прибутковий бізнес на території Росії за угодою з Європейським центральним банком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на квартальний звіт банку.

Австрійський Raiffeisen Bank International заявив, що продовжить скорочувати свій великий та прибутковий бізнес на території Росії за угодою з Європейським центральним банком.

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Скорочення бізнесу

Банк опинився під тиском влади по обидва боки Атлантики, яка вимагає скоротити його присутність у країні після початку війни проти України.

«RBI ще більше скоротить бізнес Райффайзенбанку Росія відповідно до вимог ЄЦБ», — йдеться у повідомленні банку.

Кредити для клієнтів скоротилися майже на 60% з піку в другому кварталі 2022 року до 5,8 млрд євро, введено широкі обмеження на платежі з території Росії, а також вжито заходів щодо подальшого скорочення клієнтських депозитів.

Російські прибутки

Банк повідомив про зростання консолідованого прибутку у другому кварталі на 14% до 661 млн євро. Половину свого прибутку RBI отримав в Росії, проте через західні санкції цей прибуток залишився у місцевого дочірнього банку.

Банк заявив, що обмеження на території Росії означають, що він надає кредитні та платіжні послуги лише попередньо схваленому списку великих та міжнародних компаній. Raiffeisen не пропонує термінових депозитів, а поточні рахунки не приносять відсотків, а банк стягує високі комісії за обслуговування.

RBI знову заявив, що працює над продажем або виділенням свого російського підрозділу, але не може зробити прогноз щодо термінів, оскільки будь-яка угода потребує кількох схвалень.

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Джерело: Мінфін
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