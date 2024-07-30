Нацбанк застосував заходи впливу до трьох ломбардів

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До кого застосовані заходи впливу

Ломбард «Гарант» (ЄДРПОУ 32723126);

«Ломбард 24» (ЄДРПОУ 40024027);

«Ломбард «Швидка допомога» (ЄДРПОУ 36595232).

Заходи впливу застосовані у зв’язку з ненаданням на вимогу Національного банку в установлений регулятором строк інформації / документів / пояснень з питань діяльності зазначених ломбардів.

Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України у строк до 12 серпня 2024 року.

Рішення про застосування заходів впливу ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 29 липня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та/або супровідних послуг.

Рішення набирають чинності з 30 липня 2024 року.