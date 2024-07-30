Нацбанк застосував до трьох небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Нацбанк застосував заходи впливу до трьох ломбардів
До кого застосовані заходи впливу
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Ломбард «Гарант» (ЄДРПОУ 32723126);
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«Ломбард 24» (ЄДРПОУ 40024027);
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«Ломбард «Швидка допомога» (ЄДРПОУ 36595232).
Заходи впливу застосовані у зв’язку з ненаданням на вимогу Національного банку в установлений регулятором строк інформації / документів / пояснень з питань діяльності зазначених ломбардів.
Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України у строк до 12 серпня 2024 року.
Рішення про застосування заходів впливу ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 29 липня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та/або супровідних послуг.
Рішення набирають чинності з 30 липня 2024 року.
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