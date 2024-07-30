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30 липня 2024, 12:03

Держава отримала майно братів Медведчука та Козака на майже 400 мільйонів

В управління державі передано «нову партію» майна братів Медведчука та Козака на майже 400 млн грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

В управління державі передано «нову партію» майна братів Медведчука та Козака на майже 400 млн грн.
Фото: СБУ

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За матеріалами Служби безпеки та ДБР суд арештував додаткові активи, що належали братам екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Мова йде про землю, корпоративні права, майнові комплекси і автотранспорт чотирьох підприємств у Львові. Серед них — завод з виробництва бетону та будівельна компанія.

Загальна вартість заблокованого майна становить майже 400 млн грн.

Відповідні активи передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Таким чином в управлінні держави додатково перебуватимуть понад 10 тис. м² нерухомості та більше ніж 70 одиниць автотранспорту і будівельної техніки компаній Сергія Медведчука та Богдана Козака.

Нагадаємо

У червні 2024 року правоохоронці викрили обох братів колишніх нардепів на масштабних фінансових оборудках.

За даними слідства, фігуранти використовували підконтрольні підприємства для розкрадання коштів через несплату податків до держбюджету України.

Тоді Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Потім за матеріалами СБУ та ДБР відбувся перший арешт майна підозрюваних на понад 200 млн грн.

Наразі обидва фігуранти переховуються за кордоном. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+30
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
30 липня 2024, 12:07
#
Самая лучшая реклама почему нельзя инвестировать и вкладывать в страну…
+
0
financialGenius
financialGenius
30 липня 2024, 12:19
#
Пошел 6 год великого коадивництва и национализации всего слугами народа
+
0
potator
potator
30 липня 2024, 12:23
#
Ну погоди — Ещё не вечер Ещё не ясно ничего. И верю я, — наступит встреча. Под крышей дома твоего
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