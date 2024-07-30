Падіння продажів у секторі NFT, блокчейну Ethereum виповнилося 9 років: що нового на ринку

Надходження в криптопродукти з початку липня сягнули $4,6 млрд

Приплив у криптовалютні інвестфонди з 20 до 26 липня становив $245 млн. З початку липня показник досяг $4,56 млрд. Про це свідчать дані CoinShares.

Оборот ETP підскочив до максимальних з травня $14,5 млрд.

Завдяки відновленню котирувань сукупний обсяг активів досяг $99,1 млрд.

У пов’язані з біткоїном продукти клієнти додали $519 млн, з початку місяця — $3,6 млрд.

У структури, які дають змогу відкривати шорт за цифровим золотом, інвестори внесли $0,3 млн (раніше вивели $1,9 млн).

У Coinshares зазначили, що запуск американських спотових Ethereum-ETF призвів до найбільшого з грудня 2020 року припливу коштів в інструменти. Згідно з розрахунками експертів, клієнти спрямували в нові ETF $2,2 млрд.

«Ця цифра дещо суперечлива. Grayscale розмістила ~$1 млрд у свій новий Mini Trust ETF тижнем раніше за рахунок капіталу з більшої структури. Крім того, продовжився відтік з ETHE від Grayscale у розмірі $1,5 млрд. Це призвело до чистого виведення капіталу в розмірі $285 млн. Ситуація схожа з GBTC під час запуску BTC-ETF у січні 2024 року», — пояснили аналітики.

Блокчейну Ethereum виповнилося дев’ять років

30 липня 2015 року було оброблено генезис-блок мережі Ethereum. Співзасновник проєкту Віталік Бутерін привітав спільноту і зазначив, що з нетерпінням чекає на нову віху розвитку блокчейну.

Концепція Ethereum була закладена дещо раніше — у 2013 році. Бутерін планував створити альтернативу мережі біткоїна, технологічну платформу, яка підтримувала б dApps і смартконтракти.

White paper Ethereum було опубліковано 2014 року. У ньому мережа фігурувала як універсальний блокчейн, призначений не тільки для платежів.

Для реалізації проєкту Бутерін створив некомерційну організацію Ethereum Foundation. Їй вдалося зібрати 30 000 BTC для створення мережі. 30 липня 2015 року організація оголосила про її розгортання.

Влада США перемістила 28 000 BTC, конфісковані у справі Silk Road

Адреса, що належить Міністерству юстиції США, відправила пов’язані зі справою Silk Road 28 000 BTC (приблизно $1,87 млрд) на невідомий гаманець. Транзакції зафіксували в Arkham Intelligence.

Потім із цих монет 19 800 BTC відправили на одну адресу, а 10 000 BTC — на іншу.

«За нашими оцінками, останній депозит надійшов до інституційної кастодіальної служби», — заявили фахівці.

Обсяг продажів у секторі NFT впав до мінімуму з листопада 2023 року

У липні 2024 року обсяг продажів у секторі NFT склав $395,5 млн, згідно з CryptoSlam. Це новий мінімум із листопада 2023 року.

Як видно на графіку нижче, у секторі простежується спадний тренд. Обсяг продажів, а також кількість унікальних покупців і продавців постійно падають з березня 2024 року.

Якщо ж узяти тижневий графік, то видно, спад розпочався з середини місяця. При цьому на початку липня простежуються передумови до відновлення обсягу продажів після значного просідання в червні.

Загалом у другому кварталі 2024 року обсяг продажів упав на 45% порівняно з першим кварталом — $2,2 млрд проти $4,1 млрд.

Що стосується кількості транзакцій, липень став третім за величиною місяцем у розрізі цього показника у 2024 році. У цей період було зафіксовано 9,9 млн угод. Для порівняння, у червні — 5,7 млн.

Однак це важко назвати позитивною ознакою, оскільки середня вартість продажу в липні досягла нового мінімуму з вересня 2023 року — $39,56.

NFT-сектор відзначився просіданням основних показників на тлі подальшого зниження порогової вартості токенів із колекцій «блакитних фішок».