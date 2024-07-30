Курс валют на 30 липня: долар в банках втратив 10 копійок, євро — 20 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара втратив 10 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 20 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці втратив 13 копійок, а у продажу 10 копійок. Євро подешевшало на 13 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,90−41,40 грн. Євро купують за 44,30 грн, а продають за 45,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,12−41,30, євро — 44,62−44,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,93−40,98 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,29−44,34 грн/євро.

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