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30 липня 2024, 9:41

путін дозволив «дружнім» країнам не повертати росії ще $600 мільйонів боргів

Російська влада продовжує радянську практику прощення боргів «дружнім» країнам, сподіваючись знайти союзників у протистоянні із Заходом. Так, 2024 року російський бюджет недорахується ще близько 50 млрд руб., або $578 млн, виплат за раніше виданими міждержавними кредитами. Про це йдеться в даних Рахункової палати рф, передає The Moscow Times.

Російська влада продовжує радянську практику прощення боргів «дружнім» країнам, сподіваючись знайти союзників у протистоянні із Заходом.
Фото:24tv.ua

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Що відомо

Замість запланованих 99 млрд руб. у вигляді відсотків та погашення тіла боргу росія отримає цього року вдвічі менше — 49,7 млрд руб. Це пов'язано зі змінами умов міжурядових угод, пояснює Рахункова палата рф, не уточнюючи, які країни отримали поблажки та на яких умовах.

Припускається, що нову відстрочку за кредитами могли отримати країни Африки або будь-хто з великих торгових партнерів Росії, наприклад Туреччина чи Індія.

За даними Світового банку, на початок 2023 року сукупна заборгованість іноземних держав перед росією становила $28,9 млрд, а найбільшими боржниками були Білорусь ($8,2 млрд), Бангладеш ($5,9 млрд), Індія ($3,8 млрд), Єгипет ($1,8 млрд) та В'єтнам ($1,4 млрд).

2023 року кремль списав борги двом державам Африки. Угода щодо боргу на $690 млн була укладена із Сомалі — однією з найбідніших країн світу, яка входить до топ-5 найменш розвинених держав за шкалою ООН.

Загалом росія списала країнам Африки $20 млрд боргу, розповідав у травні минулого року президент росії владімір путін. Анголі було прощено заборгованість на $3,5 млрд, що виникла внаслідок закупівлі зброї в СРСР, Ефіопії — на $5 млрд, Алжиру — на $5,7 млрд, Лівії — на $4,5 млрд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
30 липня 2024, 9:48
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