З січня по червень українці придбали понад 30,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.
30 липня 2024, 9:02
Топ-10 найпопулярніших імпортованих вживаних авто віком до 5 років
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Ринок вживаних авто
Впродовж цього періоду першу реєстрацію в Україні пройшли 113,3 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років охопили 27% цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків склали бензинові авто — 40%.
Далі йдуть:
- Електромобілі — 39%;
- Дизельні — 10%;
- Гібридні — 7%;
- Авто з ГБО — 4%.
Топ-10 найпопулярніших авто віком до 5 років
- Tesla Model Y — 1915 од.;
- Tesla Model 3 — 1860 од.;
- Mazda CX5 — 1012 од.;
- Nissan Rogue — 1008 од.;
- Hyundai Kona — 983 од.;
- VW Tiguan — 903 од.;
- VW Golf — 774 од.;
- VW iD.4 — 681 од.;
- Audi Q5 — 618 од.;
- Nissan Leaf — 600 од.
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Джерело: Мінфін
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