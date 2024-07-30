Топ-10 найпопулярніших імпортованих вживаних авто віком до 5 років

З січня по червень українці придбали понад 30,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

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Ринок вживаних авто

Впродовж цього періоду першу реєстрацію в Україні пройшли 113,3 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років охопили 27% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків склали бензинові авто — 40%.

Далі йдуть:

Електромобілі — 39%;

Дизельні — 10%;

Гібридні — 7%;

Авто з ГБО — 4%.

Топ-10 найпопулярніших авто віком до 5 років