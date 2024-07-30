Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 060 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 577 060 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
30 липня 2024, 8:22
Втрати ворога за 29 липня: 1 060 російських окупантів, 25 танків та 27 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 577060 (+1060) осіб,
- танків — 8381 (+25) од,
- бойових броньованих машин — 16141 (+38) од,
- артилерійських систем — 16056 (+46) од,
- РСЗВ — 1130 (+1) од,
- засоби ППО — 906 (+0) од,
- літаків — 363 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12832 (+27),
- крилаті ракети — 2406 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 21687 (+53) од,
- спеціальна техніка — 2696 (+6)
Джерело: Мінфін
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