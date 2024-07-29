Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер завершує виконання своїх повноважень на цій посаді у вересні. Про це вона повідомила під час зустрічі з журналістами у Києві, передає українська редакція Forbes.
29 липня 2024, 19:22
Пенні Пріцкер уходить з посади спецпредставниці США з економічного відновлення України
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Пріцкер розповіла, що за час своєї роботи вона шість разів відвідала Україну.
«Це мій останній візит до України у ролі спецпредставниці, оскільки я була обмежена Конгресом у цій ролі на термін одного року. Це не було секретом», — пояснила вона.
За словами Пріцкер, вона й надалі «залишається відданою цій місії та цій роботі».
Джерело: Мінфін
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