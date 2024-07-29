До закриття міжбанку курс долара впав на 9 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 30 копійок у купівлі та на 29 копійок у продажу.
29 липня 2024, 17:33
Курс валют на вечір 29 липня: євро впало на міжбанку на 30 копійок
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Відкриття 29 липня
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Закриття 29 липня
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Зміни
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41,02/41,07
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40,93/40,98
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9/9
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44,55/44,59
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44,25/44,30
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30/29
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,45 грн. Євро купують за 44,50 грн, а продають за 45,10 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,25−41,40, євро — 44,75−44,99 грн.
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Джерело: Мінфін
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