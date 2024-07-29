Apple не встигає впровадити ШІ-функцій у нову операційну систему — Bloomberg

Apple відкладає впровадження ШІ-функцій у нові оновлення програмного забезпечення для iPhone та iPad. Про це пише Bloomberg.

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Видання зазначає, що затримка пов'язана з доопрацюванням системи Apple Intelligence, яку компанія презентувала раніше.

Apple наразі відстає від конкурентів — Microsoft та Google у галузі штучного інтелекту, що позначилось на акціях техногіганта. Втім, Apple лишається найдорожчою компанією у світі з капіталізацією $3.342 трлн.

Виробник iPhone планує почати розгортання Apple Intelligence для клієнтів у рамках оновлень програмного забезпечення, які вийдуть до жовтня. Перші ж релізи iOS 18 та iPadOS 18 заплановані на вересень.