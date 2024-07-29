Приватбанк виставив на аукціон один з найбільших ТЦ Дніпра

Приватбанк виставив на продаж через систему електронних торгів OpenMarket ТЦ «Приозерний» — один з найбільших у Дніпрі, йдеться у повідомленні банку. Стартова ціна лота — 430 млн грн.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Початкова ціна продажу лота складає 430 060 700,00 грн з ПДВ. Дата проведення електронних торгів 28 серпня 2024 року (лот № 556963), гарантійний внесок для участі: 5% від початкової ціни продажу майна (21,5 млн грн), який буде зарахований до ціни продажу.

До складу лота входять ТЦ загальною площею 32 408,7 кв.м. за адресою: м. Дніпро, вул. Майдан Озерний (Боброва), буд. 1, та 12 земельних ділянок. Додатково до ціни лота переможець електронних торгів зобов’язаний придбати основні засоби на суму 2,2 млн грн з ПДВ.

Збудований в 2009 році ТЦ «Приозерний» є третім за площею торговельним центром у Дніпрі та має шість наземних поверхів, а також підземний поверх, де знаходиться паркінг та може бути облаштоване укриття для перебування відвідувачів під час повітряної тривоги.