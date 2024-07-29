Курс валют на 29 липня: долар та євро у банках подешевшали на 10 копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара втратив 5 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці та у продажу знизився на 4 копійки. Євро подешевшало на 3 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,50 грн. Євро купують за 44,50 грн, а продають за 45,15 грн.

За даними валютного аукціону,в обмінниках долар торгується за 41,36−41,46, євро — 44,95−45,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,02−41,07 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,55−44,59 грн/євро.

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