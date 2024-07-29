Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 310 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 576 000 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
29 липня 2024, 8:30
Втрати ворога за 28 липня: 1 310 російських окупантів, 12 танків та 39 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 576000 (+1310) осіб,
- танків — 8356 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 16103 (+8) од,
- артилерійських систем — 16010 (+74) од,
- РСЗВ — 1129 (+2) од,
- засоби ППО — 906 (+0) од,
- літаків — 363 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12805 (+39),
- крилаті ракети — 2406 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 21634 (+62) од,
- спеціальна техніка — 2690 (+19)
Джерело: Мінфін
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