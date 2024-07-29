Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на дев'ять копійок

Національний банк України встановив на 29 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,098 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 9 копійок.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

НБУ на 29 липня встановив офіційний курс євро на рівні 44,63 грн (на 26 липня курс був встановлений на рівні 44,68 грн). Європейська валюта подешевшала на 5 копійок.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний додаток, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.