Лідери G20 прогнозують «мʼяку посадку» світової економіки

Фінансові лідери G20 заявили, що світова економіка, ймовірно, прямує до «м'якої посадки», але попередили, що війни й ескалація конфліктів можуть поставити під загрозу цю перспективу. Про це йдеться у спільному комюніке після дводенної зустрічі в Бразилії, передає Reuters.