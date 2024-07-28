Фінансові лідери G20 заявили, що світова економіка, ймовірно, прямує до «м'якої посадки», але попередили, що війни й ескалація конфліктів можуть поставити під загрозу цю перспективу. Про це йдеться у спільному комюніке після дводенної зустрічі в Бразилії, передає Reuters.
28 липня 2024, 9:51
Лідери G20 прогнозують «мʼяку посадку» світової економіки
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
«Нас надихає зростаюча ймовірність м'якої посадки світової економіки, хоча численні виклики залишаються. Ризики включають війни та ескалацію конфліктів», — йдеться у спільному комюніке.
Міністри фінансів і керівники центральних банків «Групи 20» зобов'язалися протистояти протекціонізму в торгівлі і наголосили на необхідності зменшення економічної нерівності.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі