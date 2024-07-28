Україна експортувала через морський коридор вже 60 мільйонів тонн вантажу

Протягом 11 місяців роботи українського морського коридору, через порти Великої Одеси вдалось вивезти понад 60 млн тонн товарів. 40,6 млн т експортовано зернових вантажів до 46 країн світу. Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.

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«Навіть попри війну та підступні обстріли ворогом портової інфраструктури у т.ч. ангарів для збереження агропродукції, Україна залишається ключовим гравцем у питанні глобальної продовольчої безпеки світу. Особливо що стосується експорту зернових до країн Азії та Африки», — йдеться у повідомленні.