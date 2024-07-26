На Волл-стріт акції технокомпаній падають третій день поспіль

Акції технологічних компаній на Волл-стріт падають третій день поспіль, оскільки інвестори розчаровуються в компаніях за невиконання планових показників прибутку. Про це повідомляє Financial Times, передає ЕП.

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У середу Nasdaq Composite пережив найгірший день за останні 18 місяців, впавши на 3,6%. Таке стрімке падіння сталося після того, як економіка США зросла на 2,8% в річному обчисленні в другому кварталі, перевершивши прогнози.

Натхненні показниками ВВП, трейдери знову повернулись до акцій з низькою капіталізацією.

Це почалася на початку місяця після того, як нижчі, ніж очікувалося, показники інфляції в червні посилили впевненість інвесторів у тому, що економіка США залишається на шляху до досягнення «золотого сценарію», коли інфляція сповільнюється, не викликаючи рецесії.

Різке падіння в Європі та Азії ознаменувало розворот ажіотажу навколо акцій технологічних компаній, зокрема тих, що пов'язані зі штучним інтелектом, який спричинив основний приріст акцій цього року. Вони також підкреслюють суворе покарання, яке інвестори застосовують до компаній, що не досягли запланованих показників прибутку.