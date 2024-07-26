США знайшли $2 млрд для України, які не помітили через помилку у розрахунках

Міноборони США знайшло додатково $2 млрд для допомоги Україні після перевірки бухгалтерських розрахунків. Про це пише Reuters.

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Як зазначає видання, у Пентагоні помилились під час точної оцінки вартості військового обладнання, відправленого в Україну, через нечіткі визначення в бухгалтерському обліку.

І це сталось не вперше. Торік Пентагон заявив, що використовував «відновлювальну вартість» замість «амортизованої вартості» для підрахунку мільярдів у матеріалах, відправлених до України. Це спричинило помилку в розрахунках на $6,2 млрд, які пізніше використали на відправлення нової допомоги.

Відтоді було виявлено ще $2 млрд завищених витрат. В Україну може бути відправлено додатково озброєння на цю суму.