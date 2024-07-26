Бернар Арно у 2024 році втратив більше грошей, ніж будь-який інший мільярдер

Чистий капітал французького магната Бернара Арно впав цього року більше, ніж будь-кого іншого зі списку мільярдерів Bloomberg, оскільки попит на предмети розкоші продовжує падати. Про це повідомляє Bloomberg.

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Згідно з рейтингом 500 найбагатших людей світу, статки засновника конгломерату з виробництва предметів розкоші LVMH у 2024 році впали на $20 млрд до $187 млрд.

75-річний Арно опустився на третє місце з найбагатшої людини у світі ще минулого місяця. Це місце він досяг після пандемії, коли глобальний попит на предмети розкоші різко зріс.

Падіння статків Арно пов’язане з економічною нестабільністю Китаю, ринку, на який індустрія розкоші давно покладається. Продажі LVMH в регіоні, який включає Китай, впали на 14% в останньому кварталі.

Ознаки того, що бульбашка розкоші швидко здувається, також надходять від Burberry Group Plc і власника ювелірного бренду Cartier Richemont, який контролює південноафриканський мільярдер Йоганн Руперт.

Французький конкурент Kering SA, заснований 87-річним Франсуа Піно, у середу попередив, що його прибуток може впасти приблизно на 30% у другій половині року. Компанія, якою керує син мільярдера, намагається повернути свій найбільший бренд Gucci, оскільки його статки скоротилися вдвічі за останні три роки.

Акції Kering впали на 10% на торгах у Парижі в четвер.

Втрати інших мільярдерів

Понад $18 млрд також втратив Чжун Шаншань, який є найбагатшою людиною в Китаї.

Ілон Маск, найбагатша людина у світі, зазнав великого падіння статків за один день, хоча його статки за рік зросли на $11,5 млрд.

У середу статки співзасновника Tesla Inc. різко впали на $21,7 млрд після того, як виробник електромобілів повідомив про невтішні квартальні результати, що призвело до падіння його акцій на 12%, найбільше за майже чотири роки.

Таке падіння статків Маска стало п'ятим за величиною ринковим падінням за 12-річну історію індексу багатства Bloomberg. Статки Маска скоротилися до $240,5 млрд. Втім, він досі на $37 млрд випереджає Джеффа Безоса з Amazon.com Inc., який займає друге місце в рейтингу найбагатших людей світу.