G7 укладе рамкову угоду про кредит Україні на $50 мільярдів до жовтня

«Велика сімка» (G7) укладе рамкову угоду щодо надання Україні кредиту на суму $50 млрд, який обслуговуватиметься за рахунок доходів від заморожених активів рф, до жовтня. Про це заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, повідомляє Reuters.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Виступаючи перед журналістами в кулуарах зустрічі G20 міністрів фінансів і керівників центральних банків у Ріо-де-Жанейро, Джентілоні сказав, що було досягнуто значного прогресу в технічних і юридичних аспектах кредиту, узгодженого в червні.

«Я думаю, що ми робимо дуже хороший прогрес не тільки технічно, але й політично. Ми тільки вчора мали зустріч щодо цього надзвичайного кредиту для України», — сказав він, маючи на увазі зустріч міністрів G7 перед фінансовими зустрічами G20 у четвер.

Кредит у розмірі $50 млрд буде обслуговуватися за рахунок надходжень від близько $300 млрд активів російського центрального банку, заморожених на Заході після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Хоча серед G7 немає одностайної підтримки щодо конфіскації російських активів, є згода на можливість використання прибутку, який приносять активи.